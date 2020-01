Bursa romaneasca a avut al doilea cel mai mare avans din UE in 2019

Indicele bursier BET, care include cele mai tranzacţionate 16 companii listate, cu excepţia SIF-urilor, a crescut cu 35% în 2019, cel mai mare ritm de creştere din ultimul deceniu obţinut de bursa românească şi al doilea cel mai important avans al anului trecut în rândul burselor din Uniunea Europeană, potrivit Raportului Bursei de la Bucureşti, scrie Agerpres.

La nivelul Uniunii Europene, România a fost devansată doar de Grecia (+49%).

În context, Adrian Tănase, CEO BVB, a amintit că 2019 a fost anul în care au fost îndeplinite toate criteriile pentru promovarea la statutul de piaţă emergentă secundară.

"Anul 2019 a fost anul în care am construit: am pus bazele Contrapărţii Centrale, entitate fundamentală pentru dezvoltarea lichidităţii pieţei, şi am îndeplinit toate criteriile pentru a fi promovaţi la statutul de piaţă emergentă secundară. Priorităţile pentru 2020 vizează continuarea logică a acestei construcţii: procesul de autorizare şi implementare a Contrapărţii Centrale, ceea ce va permite relansarea pieţei de instrumente derivate, eficientizarea operaţiunilor bursiere pentru participanţii la piaţa de capital, promovarea companiilor româneşti în rândul indicilor FTSE Russell pentru pieţe emergente şi, nu în ultimul rând, continuarea eforturilor pentru îmbunătăţirea semnificativă a participării populaţiei la piaţa de capital", a precizat Adrian Tănase.

Acesta afirmă, totodată, că anul 2020 poate fi unul şi mai bun pentru bursa românească în măsura în care statul reia procesul de a lista pe bursă pachete minoritare în companii la care este acţionar, precum Hidroelectrica sau CEC Bank, proces care a fost îngheţat în ultimii 5 ani. De asemenea, Adrian Tănase a subliniat, în context, că listarea Hidroelectrica este aproape decisivă pentru ca România să primească statutul de piaţă emergentă şi din partea furnizorului global de indici MSCI.

"Pentru o mai mare relevanţă, ponderea în PIB a companiilor româneşti listate la bursă ar trebui să se dubleze şi să ajungă la 20% în următorii 10 ani, iar acest lucru se poate realiza prin implicarea şi susţinerea autorităţilor statului", a explicat reprezentantul BVB.

Furnizorul global de indici FTSE Russell a anunţat, pe 26 septembrie 2019, că România va fi promovată de la statutul de piaţă de frontieră la statutul de piaţă emergentă secundară. Decizia va intra în vigoare în septembrie 2020. Acţiunile companiilor româneşti care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi incluse în indicii FTSE Russell sunt Romgaz, Banca Transilvania şi BRD-Groupe Societe Generale. Alte cinci companii ar prea intra în indicii FTSE Russell dacă vor îndeplini, la următoarele evaluări, criteriul de lichiditate, sunt Electrica, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Transelectrica şi Transgaz.

BVB a aprobat, la finalul anului trecut, programul pilot destinat intermediarilor care activează sau care intenţionează să activeze ca Market Maker pentru acţiuni, în vederea îmbunătăţirii lichidităţii acţiunilor respective. Prin aceasta actualizare, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, obiectivul vizat este ca Market Making-ul să atingă cel puţin 15% din totalul activităţii de tranzacţionare pe segmentul de acţiuni, se precizează în Raportul BVB.

Valoarea totală de tranzacţionare pe segmentul de acţiuni a depăşit 2 miliarde de euro pe parcursul întregului an 2019. La finalul lunii decembrie, valoarea de piaţă a companiilor româneşti listate la BVB era de 111,5 miliarde de lei, echivalentul a 23,3 miliarde de euro.