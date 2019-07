Bursele din intreaga lume au inchis in creștere ședința de marți

Efectivele din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Stefan Cicio-Pop" Cluj-Napoca avand in sprijin efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Targu-Mures cu un total de peste 760 de jandarmi pe intreaga durata a festivalului Electric Castle , au constatat un numar de 29 de infractiuni.

A fost desfasurare de forte luni seara in Maramures pentru a salva patru turisti polonezi. Doi adulti si doi copii s-au ratacit pe un drum forestier si au ramas impotmoliti cu o masina de teren intr-o zona greu accesibila.

Un studiu realizat in Statele Unite arata ca tinerii cu varsta pana in 40 de ani care au un nivel crescut al colesterolului si al tensiunii arteriale prezinta un risc mai mare de aparitie a unor boli cardio vasculare mai tarziu in viata.