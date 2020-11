Busta Rhymes a revenit dupa mai mult de un deceniu in topul Billboard 200 - Positions, al cincilea album al Arianei Grande este in fruntea clasamentului

„Positions” este al cincilea album înregistrat de Ariana Grande care s-a clasat pe primul loc în Billboard 200 şi al treilea al cântăreţei care reuşeşte această performanţă în mai puţin de doi ani şi jumătate, potrivit news.ro.

Lansat pe 30 octombrie, „Positions” a fost vândut în 174.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 5 noiembrie, potrivit Nielsen Music/MRC Data.

Piesele de pe album au fost accesate online de 173,5 milioane de ori. Aceasta a fost a doua cea mai bună săptămână de streaming pentru un album non-R&B/hip-hop sau latino din 2020, după „Folklore” al lui Taylor Swift (cu 289,8 milioane de accesări).

Primul single de pe album, „Positions”, a debutat în fruntea Billboard Hot 100.

Ariana Grande a ajuns prima dată în fruntea topului american al albumelor cu „Yours Truly”, în septembrie 2013. Au urmat „My Everything” (septembrie 2014), „Sweetener” (septembrie 2018), „Thank U, Next” (februarie 2019) şi, acum, „Positions” (noiembrie 2020).

Faptul că cele mai recente trei poziţionări pe primul loc în Billboard 200 au fost înregistrate în decurs de doi ani şi două luni şi jumătate reprezintă cea mai rapidă acumulare pentru o artistă în peste un deceniu, de când Miley Cyrus a reuşit performanţa de a avea trei albume de top în decurs de un an şi zece luni, între iulie 2007 şi mai 2009.

Pe locul al doilea în noul Billboard 200 s-a clasat rapperul Trippie Redd cu „Pegasus”, care a fost vândut în 60.000 de unităţi în prima săptămână.

Pop Smoke şi „Shoot for the Stars, Aim for the Moon”, album lansat postum, s-au menţinut pe poziţia a treia a topului, cu 60.000 de unităţi vândute, în timp ce Luke Combs şi „What You See Is What You Get” au coborât trei locuri, până pe patru, cu 52.000 de unităţi vândute în a doua săptămână de la lansare.

Sam Smith a obţinut a treia clasare, consecutiv, în top 5, după ce „Love Goes” a fost vândut în 41.000 de unităţi în prima săptămână de la lansare.

Juice WRLD şi „Legends Never Die” au coborât un loc în listă, până pe şase, cu 40.000 de unităţi vândute.

După mai mult de un deceniu de absenţă din top, Busta Rhymes a revenit cu noul album „ELE 2: The Wrath of God”, vândut în 38.000 de unităţi. Piesele au fost accesate online de peste 27,7 milioane de ori. Cel mai recent, rapperul a fost prezent în top 10 cu „Back on My B.S.”, în 2009. Pentru noul album, el a colaborat cu artişti precum Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Mariah Carey şi Eminem.

În total, Busta Rhymes are şapte albume clasate în top 10, începând cu debutul „The Coming” (1996). Între acestea, unul singur, „The Big Bang”, s-a clasat pe primul loc, în iulie 2006.

Top 10 este completat de Lil Baby şi „My Turn”, Queen Naija şi „Missunderstood” şi de înregistrarea „Hamilton: An American Musical”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).