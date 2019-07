Busuiocul, planta magica a bunicilor. Vindeca numeroase boli

busuioc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Busuiocul, "cea mai veche planta", asa cum mai este numita, este una dintre cele mai versatile, aromate si apreciate plante atat in bucatarie dar si in medicina naturista. Busuiocul. Iata cateva dintre benefiicle absolut uimitoare pe care le are aceasta planta. Tu le stii? Busuiocul este un puternic anti-inflamator datorita uleiurilor esentiale: Eugenol, citronelol, linalool, citral, limonena si terpineol, sunt doar cateva dintre uleiurile din busuioc. Efectul inhibator de enzime al eugenolului poate ajuta in cazul artritei reumatoide sau al afectiunilor inflamatorii ale colonului. Protejaza ADN-ul Orientinul si viceninarinul sunt doi flavonoizi hidrosolubili din busuioc, care ajuta celulele albe sa ...