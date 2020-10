BVB a incheiat saptamana cu un minus de 1,45%, echivalentul a 1,9 miliarde de lei

Bursa de Valori de la Bucureşti (BVB) a pierdut în această săptămână 1,9 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,45%, iar valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a înregistrat o creştere cu 18,99%. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursieră a ajuns la 131,238 miliarde de lei, în perioada 12-16 octombrie, de la 133,175 miliarde de lei […] The post BVB a încheiat săptămâna cu un minus de 1,45%, echivalentul a 1,9 miliarde de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.