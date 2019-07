BVB: 'Tranzactii cu actiuni de peste 70 milioane lei; titlurile OMV Petrom si BT au generat mare parte din rulaj'

Tranzacţiile cu acţiuni derulate miercuri pe Bursa de la Bucureşti s-au cifrat la 70,14 milioane de lei, a treia cea mai bună valoare din ultima lună, pe fondul unor schimburi au acţiuni OMV Petrom în valoare de 31,25 milioane de lei şi Banca Transilvania, 20,88 milioane de lei, anunță AGERPRES.

Acţiunile OMV Petrom se află în topul scăderilor consemnate miercuri pe BVB, cu un declin al preţului de 5,13%, după titlurile Turism Felix, care au "pierdut" 6,43% din valoare. În top 3 scăderi ale cotaţiilor sunt şi titlurile Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, cu o depreciere de 2,56%.

Pe de altă parte, cele mai importante aprecieri ale cotaţiilor au înregistrat acţiunile Condmag, plus 8%, Şantierul Naval Orşova - plus 5% şi Sinteza - plus 2,31%.

Bursa de la Bucureşti a închis în scădere şedinţa de miercuri, iar indicele BET, care indică evoluţia celor mai lichide 16 companii cu excepţia SIF-urilor, a înregistrat o depreciere de 1,57%, la 8.923,44 puncte. Indicele BET-FI al SIF-urilor a închis în scădere cu 0,42%, indicele BET Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, a înregistrat un declin de 1,52%, în timp ce BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a coborât cu 2,04%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat o depreciere de 1,35%, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a închis pe minus cu 0,85%.