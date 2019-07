BZI LIVE, in direct cu parintele Calistrat Chifan: Despre postul Adormirii Maicii Domnului si specificul acestei perioade

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 1 august 2019, de la ora 12.30, in studioul BZI LIVE ne intalnim cu parintele Calistrat Chifan, unul dintre cei mai iubiti duhovnici din Romania. In aceasta perioada, pana pe 15 august 2019, este postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut in popor sb denumirea de Postul Sfintei Marii sau al Santamariei. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman, parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi va vorbi despre insemnatatea acestui post care ii pregateste pe crestini pentru cele doua sarbatori: Schimbarea la Fata si Adormirea Maicii Domnului. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari parintelui Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi o pot face folosind rubrica de comenta ...