BZI transmite LIVE o operatie in premiera din capitala Bulgariei! Un reputat medic iesean conduce interventia chirurgicala - FOTO

Acibadem City clinic 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O echipa formata din mai multi reputati medici romani se afla in aceste zile in Sofia, capitala Bulgariei, unde vor efectua, impreuna cu specialistii chirurgi bulgari, mai multe interventii chirurgicale in premiera, la Acibadem City Clinic. O echipa BZI s-a deplasat la Sofia si este alaturi de medicii romani, pentru a transmite live, in cursul zilei de Vineri, 16 august, o interventie chirurgicala efectuata in premiera in capitala Bulgariei. Dr. Victor Costache, cel care este implicat in mai multe proiecte care au drept scop dezvoltarea chirurgiei cardiace minim invazive si in centrele din jur se afla la conducerea echipei chirurgicale. Joi, 15 august, la Acibadem City Clinic s-a efectuat o al ...