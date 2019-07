„Ca dintr-un film horror” - Zeci de papagali dintr-o specie protejata, morti dupa ce au cazut din zbor

Zeci de papagali, parte dintr-o specie endemică sud-australiană, au murit după ce au căzut din zbor, iar cauza pare a fi otrăvirea în masă, scrie The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Păsărilor, găsite miercuri în One Tree Hill (în apropiere de Adelaide), le sângerau ochii. Sarah King, fondatoarea Casper’s Bird Rescue, a precizat că un membru al echipei a găsit păsările. „Când a ajuns acolo, m-a sunat, vădit bulversat, şi a spus că sunt mai multe decât poate face faţă. Literalmente, cădeau din copaci în faţa lui, cădeau din zbor”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Ea a explicat că „doar doi sau trei erau morţi, restul se zbăteau pe pământ. Nu mai puteau zbura, sângerau... Ce am văzut a fost ca dintr-un film horror”. De atunci, ei au găsit în total 60 de păsări dintre care 58 au murit. O specie de corella este considerată parazit în Australia de Sud. Cea mică este listată ca specie neprotejată de guvernul statului, iar în luna martie, consiliul local a propus ca ele să fie sacrificate prin gazare. Însă King a spus că păsările ucise făceau parte dintr-o altă specie - corella cu cioc lung - care este protejată. Ea a mai afirmat că otrava folosită a dus la o „moarte oribilă, lentă”. Dintre cele 60 de păsări găsite, doar trei făceau parte din specia neprotejată. „Nu asta era maniera de a rezolva. În plus, este ilegală”. Veterinarii întocmesc în prezent un raport toxicologic. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor no ...