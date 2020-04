Cați ani ar putea dura distanțarea sociala – studiu al Universitații Harvard

Infecţiile cu coronavirus ar putea reizbucni după renunţarea la izolarea socială, ameninţând să depăşească posibilităţile spitalelor, prin urmare ar putea fi necesară prelungirea sau reintroducerea restricţiilor în următorii doi ani, arată un model matematic al Şcolii de Sănătate Publică „T.H. Chan” din cadrul Universităţii Harvard, citat de Agerpres și preluat de G4media. „Chiar şi în The post Câți ani ar putea dura distanțarea socială – studiu al Universității Harvard appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.