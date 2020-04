Cați ani din viața ia COVID-19

Infectarea cu noul coronavirus ar putea să ia până la 13 ani din viața persoanei contaminate, susține o echipă de cercetători de la Universitatea din Glasgow, într-un studiu șocant, dezvăluit de publicația britanică „Daily Star”, citat de jurnalul.antena3.ro. Pentru prima oară de la izbucnirea pandemiei, cercetătorii au vrut să afle care este speranța de viață […] The post Câți ani din viață ia COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.