Cați bani au cheltuit pentru reclame pe Facebook candidații la prezidențiale, pana la startul oficial al campaniei (presa)

​Campania electorală pentru alegerile prezidențiale a început oficial de astăzi. 14 candidați au reușit să strângă numărul necesar de semnături pentru a participa la cursa pentru Cotroceni: Klaus Iohannis, Theodor Paleologu, Ilie-Dan Barna, Hunor Kelemen, Vasilica-Viorica Dancilă, Cătălin Ivan, Ninel Peia, Sebastian Popescu, John Ion Banu, Mircea Diaconu, Bogdan Stanoevici, Ramona Bruynseels, Viorel Cataramă și The post Câți bani au cheltuit pentru reclame pe Facebook candidații la prezidențiale, până la startul oficial al campaniei (presă) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.