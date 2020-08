Cați bani vor primi angajații și angajatorii de la stat, daca le-au fost afectate contractele, din cauza pandemiei

Guvernul va adopta, în şedinţa de vineri, o ordonanță de urgență pentru angajaţii şi angajatorii care se confruntă cu situaţii de diminuare a contractelor, respectiv a cifrei de afaceri, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Pentru angajații cu timp redus de muncă (cel mult 50% din durata prevăzută în contract), indemnizaţia va […] The post Câți bani vor primi angajații și angajatorii de la stat, dacă le-au fost afectate contractele, din cauza pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.