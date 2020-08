Cați romani vindecați de coronavirus au donat plasma in primele 4 luni

671 de români vindecați de COVID-19 au donat plasmă pentru tratarea pacienților infectați, în primele 4 luni de la debutul colectării de plasmă convalescentă în România, arată datele Institutului Național de Hematologie Transfuzională, prezentate de Ministerul Sănătății. Procesul de colectare a plasmei de la persoane vindecate de COVID-19 pentru tratarea pacienților infectați a demarat în […] The post Câți români vindecați de coronavirus au donat plasmă în primele 4 luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.