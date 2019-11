Ca in filme

-Ma Gheo,tu cum ti-ai petrecut ziua ieri ma?

-Pai deci a fost ceva ..nu am cuvinte. Nevasta-mea de dimineata si-a vopsit parul blond, s-a imbracat intr-o rochie albastra mulata..arata super si mi-a promis ca vom face dragoste dupa ce se intoarce de la serviciu. ..Iar ce-o urmat seara maama mama..pai, a venit si cu vreo 100 de euro, am facut cumparaturi si dupa am rupt patu’ ma..nici in cele mai mari flme n-ai vazut ma..

Dar tu cum ti-ai petrecut ziua?

-Ma Gheo, eu am fost in oras la un bordel curat, ca lumea, ba si am gasit o super femeie ma..blonda, ochi albastri, cu o rochita albastra mulata… ce sa mai pentru 100 de euro a facut de toate..m-am simtit foarte satisfacut.

Sta Ion si se gandeste…

-Ce prost esti ma Gheo! Cum sa dai 100 de euro la o asa femeie?

