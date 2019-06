Ca in filme! O tanara romanca este marea dragoste a unui milionar din America! Mascatii nu au crezut in sutele de mii de dolari din conturi si au incatusat-o

Andreea si Jay1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intamplare mai putin obisnuita in Romania. Un american, milionar in dolari, s-a indragostit de o tanara romanca domiciliata in Onesti. Din cate se pare, acesta a decis sa ii ''rasplateasca'' iubirea cu o suma imensa de bani. Concret, Jay B, in varsta de 63 de ani, este un milionar domiciliat in Florica si, culmea, desi este casatorit si are 8 copii, si-a gasit aleasa inimii intr-un salon de masaj din Italia. Roxana Andreea Rotaru este tanara romanca de care batranul s-a amorezat atat de tare incat i-a trimis fetei in intervalul 19.04.2018-21.06.2018 o mica avere. Intreaga poveste pare desprinsa din filme, mai ales ca banca Raiffeisen a somat-o pe romanca sa isi scoata banii din cont, ia ...