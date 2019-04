Ca in filmele cu prosti! Un politist trebuie sa plateasca daune morale unui hot pentru ca... l-a prins

Morariu Iulian google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judecatorii Tribunalului Vaslui au decis ca un politist sa ii plateasca daune morale - 1.000 de lei - unui tanar prins dupa comiterea unui furt, motivul fiind ca i-a lezat dreptul la imagine. Este vorba despre Alexandru Malancus, agent in cadrul Politiei Rutiere Vaslui, potrivit Adevarul. Iulian Morariu, tanarul acuzat de furt, a cerut, in instanta, ca agentul sa ii achite in solidar cu Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui suma de 100.000 de euro cu titlul de daune morale. Judecatorii i-au dat castig de cauza, insa i-au admis doar in parte pretentiile. "Admite in parte actiunea in pretentii formulata de reclamantul Morariu Iulian, in contradictoriu cu paratii Malancus Alexandru si Inspecto ...