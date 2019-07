Ca la noi, la nimeni: Un jucator l-a BATUT pe un oficial al clubului

Filip Jazvic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un moment halucinant a avut loc clubul de Liga I, Hermannstadt. Directorul departamentului de scouting, Razvan Zamfir, s-a dus sa-i comunice jucatorului Filip Jazvic decizia conducerii de a rezilia in mod amiabil contractul. Croatul a inceput nu a suportat vestea si a devenit violent lovindu-l pe acesta cu pumnii. "Noi am decis ca doi, trei jucatori nu mai intra in vederile noastre pentru acest sezon si urma sa ii anuntam. Azi, dupa masa de pranz, Razvan Zamfir l-a chemat la o discutie pe Jazvic, sa ii transmita ca vrem rezilirerea amiabila a contractului. A reactionat insa ca un golan si l-a lovit pe Razvan. Declaratii controversate facute de Gigi Becali: Daca o femeie da un pumn, nu trebuie sa-i d ...