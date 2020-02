Ca la stat NU E NICAIERI! Un secretar de stat a IZBUCNIT: Cand eram angajat, ma simteam neinteles si exploatat

În România există o ruptură între angajat şi angajator, consideră Răzvan Pîrjol, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prezent la conferinţa ”Piaţa muncii, între criză şi reinventare”, organizată de Profit.ro, şi susţine că, atunci când era angajat, se simţea neînţeles, exploatat şi subplătit, iar ulterior, devenit angajator, s-a simţit tot neînţeles şi exploatat.

Secretarul de stat a spus că, în contextul actual, în ceea ce priveşte criza de forţă de muncă, un stat bun este un stat care nu încurcă. Totodată, soluţia prevenţiei şi a găsirii de personal aparţine mediului privat, conform News.ro.

"Constat o ruptură între angajat şi angajator. Am senzaţia că aşteptările angajatorilor rămân relativ constante: productivitate, eficienţă, profit etc. În schimb, ceea ce cred că s-a schimbat radical sunt aşteptările angajaţilor. Când eram angajat mă simţeam neînţeles, exploatat şi subplătit. Când am devenit angajator, m-am simţit neînţeles, exploatat şi eventual furat", a spus oficialul guvernamental, potrivit Profit.ro.

Pîrjol a relatat că, atunci când era manager, s-a gândit să le dea angajaţilor ceva încât să le fie frică să piardă ceea ce au.

"Şi am încercat cu incentivări, co-participări, uite ciocolata, uite bastonul, cum să facem să ne fie mai bine. Acum constat în toate sectoarele de afaceri că generaţiile care ne sunt angajate au cu totul alte preocupări. Pentru ei contează timpul liber, orarul de lucru... În timp va trebui să înţelegem cum această transformare poate fi integrată în eficienţa societăţii noastre. Tineretul de azi are cu totul alte valori şi cred că ele sunt absolut justificate", a adăugat secretarul de stat.