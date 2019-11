Ca la usa cortului. Scandal, in direct, la Romania TV. Cuvinte grele intre Dancila si Ponta

Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Victor Ponta au avut o dispută aprinsă în direct la România TV duminică seară, după anunţarea rezultatelor exit poll. Schimbul de replici a culminat cu jigniri de ambele părţi.

Viorica Dăncilă a fost întrebată de jurnalistul Victor Ciutacu de unde va lua voturi în turul 2 pentru a anula diferenţa care o desparte de Klaus Iohannis. Viorica Dăncilă a început să explice, însă a fost întreruptă de Victor Ponta, care a spus că Victor Ciutacu i-a întins o capcană. Viorica Dăncilă nu s-a lăsat întreruptă şi cei doi au început să vorbească unul peste celălalt.

V. Ponta: Fiţi puţin inteligentă, că nu strică.

V. Dăncilă: Nu mă jigniţi.

V. Ponta: Vă jigniţi singură. Vă strică la ceva să fiţi mai deşteaptă? Ascultaţi-mă puţin şi o să vă prindă bine.

V. Dăncilă: Puteţi avea un pic de decenţă? Un pic de respect dacă aveţi cei 7 ani de acasă. Luaţi un extraveral, vă rog!

V. Ponta: Faceţi un efort să gândiţi! Nu vă jignesc cu nimic. Dl Ciutacu şi-a bătut joc de dvs.

V. Dăncilă: Dl Ponta nu poate vorbi de PSD.

V. Ponta: E adevărat, eu am luat 40%, dvs aţi luat 18%.

V. Dăncilă: Sunteţi înfrânt, dle Ponta.

După acest schimb de replici, Viorica Dăncilă a ieşit din direct.

Ea apucase să îl provoace pe Klaus Iohannis la o dezbatere electorală pentru turul 2.

"In turul II sper ca Ioahnnis să accepte confruntarea 1 la 1. Trebuie să spunem ce am făcut şi ce vrem să facem pentru români", a declarat Viorica Dăncilă la România TV.