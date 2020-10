Ca pe vremea PSD! Lucian Bode RECUNOAȘTE: 'Ritmul lucrarilor la autostrada Targu Mures-Targu Neamt e destul de slab'

Peste 100 de politisti si jandarmi din Caras-Severin s-au mobilizat pentru a cauta doi copii de opt si zece ani, despre care se stia ca au disparut intr-o noapte din camera in care dormeau. In final, s-a dovedit ca totul a fost inscenat de tatal copiilor pentru ca sotia sa, cu care se afla in proces de divort, urma sa ii ia pe copii de la tata cu executorul judecatoresc.