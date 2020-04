Ca urmare a denuntului din partea unui politist de frontiera: Șase persoane condamnate pentru dare de mita si contrabanda

Ca urmare a cercetărilor efectuate de ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Maramureș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, la data de 1 aprilie 2020, Curtea de Apel Cluj – Secția penală, a admis apelul declarat de A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Cluj Napoca și A.J.F.P. Maramureș împotriva sentinței penale a Tribunalului Maramureș, cu privire la inculpata P.M. e care a condamnat-o la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită în formă continuată, contrabandă şi complicitate la contrabandă, precum și interzicerea unor drepturi.Totodată, instanța a dispus în cauză condamnarea altor 5 inculpați la pedepse cu închisoarea, respectiv C.A., la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită în formă continuată şi contrabandă și la pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi; H.R., la pedeapsa de 3 ani, 9 luni și 10 zile închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și instigare la contrabandă și la pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi; V.A., la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere și la pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi; N.A.D., la pedeapsa de 2 ani și 4 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării acesteia pe o durată de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă și M.A., la pedeapsa de 2 ani și 4 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării acesteia pe o durată de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.De asemenea, instanța de judecată a dispus obligarea inculpaților, în solidar, la plata sumei de 129.496 lei, reprezentând contravaloarea accizelor cantităților de țigări de contrabandă, cu dobânzile și penalitățile de întârziere aferente încă de la data naşterii datoriei vamale (26.11.2014) şi până la data plăţii efective.Hotărârea este definitivă.În fapt dosarul a fost inițiat în urma unui denunț la D.G.A. - S.J.A. Maramureș din partea unui ofițer de poliție judiciară din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației - S.P.F. Sighetu Marmației.Astfel în urma administrării probelor, a rezultat faptul că în perioada octombrie-noiembrie 2014, inculpații au promis și, ulterior, au remis martorului denunțător diverse sume de bani, în schimbul cărora acesta să le furnizeze informații privind sistemul de supraveghere a frontierei de stat, care să le faciliteze introducerea în țară prin contrabandă a unor cantități de țigarete provenite din Ucraina.De asemenea, banii au fost oferiți pentru ca martorul denunțător să facă demersuri în vederea formulării unei soluții de netrimitere în judecată, într-un alt dosar penal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, în care unul din inculpați era cercetat pentru comiterea altor infracțiuni de contrabandă.În cauză, ofițerii D.G.A.-Serviciul Judeţean Anticorupţie Maramureș au fost delegați să desfășoare mai multe activități procedurale și procesual penale, a transmis un comunicat de presă din partea DGA.