CAB: Sorina Pintea are interdictii; nu are voie sa ia legatura cu mai multe persoane

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, ca Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, să fie eliberată din arest preventiv, urmând ca aceasta să fie cercetată sub control judiciar în dosarul în care este acuzată de luare de mită. CAB a admis contestaţia depusă de Sorina Pintea şi a desfiinţat decizia Tribunalului Bucureşti prin care a fost arestată preventiv în data de 29 februarie. Judecătorii de la CAB au dispus ca Sorina Pintea să fie plasată sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, perioadă în care trebuie să respecte următoarele obligaţii: să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; să se prezinte la IPJ Maramureş, desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de această instituţie ori de câte este chemată. De asemenea, Sorina Pintea nu are voie să comunice direct sau indirect cu inculpatul Mihai Coste, precum şi cu martorii George Lucian Tudor, Octavian Niculescu, Marius Mihai Barbul şi Dan Botorce. Sorina Pintea, manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" din Baia Mare, judeţul Maramureş, este acuzată de DNA de săvârşirea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată. "În perioada decembrie 2019 - 28 februarie 2020, inculpata Pintea Sorina (...) ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, în două tranşe, sumele de 10.000 de euro şi 120.000 de lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentând un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică ce avea ca obiect 'proiectarea şi executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţii adiacente', încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească (n.r. - Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare) cu societatea comercială. Concret, inculpata ar fi primit banii respectivi în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuţiile sale de serviciu ca manager şi ordonator de credite", se arată în ordonanţa procurorilor. Conform sursei citate, "în data de 28 februarie 2020, după primirea sumei de 120.000 lei, activitate ce ar fi avut loc în biroul inculpatei din cadrul spitalului, s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante". AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)