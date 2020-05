'Cabinetul de razboi' al Australiei se reorienteaza spre locurile de munca

Aşa-numitul 'cabinet de război' al Australiei se va întruni lunar pentru a-şi direcţiona eforturile către reducerea şomajului, după succesul în combaterea coronavirusului, a anunţat vineri premierul Scott Morrison. Formula de criză a executivului, cu participarea conducerii statelor şi teritoriilor australiene, a fost convocată periodic începând din martie, reaminteşte Reuters, potrivit Agerpres.

În cadrul strategiei de limitare a epidemiei de COVID-19, cabinetul a limitat adunările în aer liber, a închis barurile şi a restrâns activitatea cafenelelor şi restaurantelor la servirea pentru acasă. Măsurile au dus însă la creşterea şomajului la 10%.Luna trecută, membrii cabinetului au convenit asupra unui plan de eliminare până în iulie a tuturor restricţiilor legate de distanţare socială. Morrison a declarat că noua prioritate va fi crearea de locuri de muncă.

'Cabinetul naţional va conduce procesul de reformă prin cooperarea între state şi la nivel federal pentru stimularea angajărilor', a informat premierul.



Reorientarea are loc după ce New South Wales, cel mai mare stat australian, a comunicat că epidemia ar putea duce la pierderea unor venituri de 20 de miliarde de dolari australieni (circa 12 miliarde de euro) în următorii patru ani. În decembrie, se prognoza pentru aceeaşi perioadă un excedent bugetar de 1,9 miliarde de dolari australieni.



În Australia s-au înregistrat puţin peste 7100 de cazuri de coronavirus, urmate de 103 decese, iar contaminarea este sub control în toate cele opt state şi teritorii. New South Wales, unde au fost raportate aproximativ jumătate din cazuri, a relaxat restricţiile înaintea altor state; săptămâna trecută, s-a anunţat că de la 1 iunie cafenele, restaurantele şi barurile vor putea primi până la 50 de clienţi, faţă de 10 în alte regiuni.



Astfel de demersuri vor duce la o recesiune economică mai puţin gravă decât se anticipa, a apreciat joi Reserve Bank (RBA), banca centrală a Australiei. Luna aceasta, RBA anunţase că în primul semestru din 2020 Produsul Intern Brut ar putea scădea cu 10%.