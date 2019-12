Cabinetul Orban pune gand rau muncii la negru! Violeta Alexandru: 'Inspecția Muncii va avea in 2020 o activitate alerta pe teren'

Inspecţia Muncii va avea anul viitor un plan de control astfel încât să desfăşoare o activitate alertă pe teren pentru depistarea muncii la negru, în contextul în care nu este normal ca Guvernul să impoziteze oamenii pentru bani pe care aceştia nu îi câştigă, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, într-un interviu acordat AGERPRES.

Ministrul Muncii a indicat că în 2020 vor fi realizate controale în zonele tradiţionale în care există tipare de muncă în afara cadrului legal.

"Pentru acest lucru voi cere o activitate alertă, susţinută a Inspecţiei Muncii în teren, în cursul anului viitor, fără ca cineva să se sperie că în acest plan de control vor fi vizaţi cu intenţie unii sau alţii. Nu. Cu toată obiectivitatea, pe eşantion, pe zonele din care sunt semnale că pot exista, tradiţional, un pattern, un mod de a lucra care să fie dincolo de lege sau în afara cadrului legal, în aceste zone, prin eşantion, aşa cum face orice instituţie care îşi foloseşte resursele în mod eficient, inspectorii vor fi mult mai prezenţi în spaţiul public, pentru că cele două măsuri trebuie să meargă în paralel: corectitudine, dar totuşi acolo unde există situaţii de încălcarea legii trebuie să le vedem şi trebuie să luăm măsuri", a afirmat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a susţinut că soluţia pentru combaterea muncii la gri este reformarea Inspecţiei Muncii şi nu impozitarea contractelor de muncă part-time identică cu impozitarea contractelor de muncă full-time.

"Soluţia mea este reformarea Inspecţiei Muncii. Aici oamenii trebuie să iasă mai mult în teren. Am o problemă de credibilitate serioasă. Aici am o problemă de a ne face treaba corespunzător şi mă uitam pe statisticile de la Bucureşti şi de la Ilfov şi sunt nesatisfăcătoare pentru mine la nivelul activităţii Inspecţiei Muncii, celor două - Inspecţia Muncii Bucureşti şi Ilfov. Acolo unde există muncă la negru, la gri, să ştiţi că va trebui să o vedem, nu să ne întoarcem cu spatele şi să ne facem că nu există", a declarat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a subliniat că a susţinut eliminarea supraimpozitării contractelor part-time pentru că fiecare cetăţean trebuie impozitat pentru cât munceşte.

"Am ţinut foarte mult la acest aspect (eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, n.r.), proiectul era deja în Parlament şi m-am bucurat să văd că el a trecut prin Parlament şi că am ajuns la rezultat. Eu sunt pentru impozitare pentru cât munceşti. (...) Eu aşa sunt construită, am încredere în corectitudinea oamenilor. Nu pot să plec de la premisa că suntem toţi nişte infractori, cu gândul la cum putem ocoli legea. Pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Trebuie să fii impozitat pentru cât munceşti. Nu poţi să fii impozitat pentru mai mult decât timpul pe care îl petreci în activitate, nu poţi să fii impozitat pentru sume pe care tu de fapt nu le câştigi, pentru că munceşti mai puţin decât un contract pe activitate completă. Prin urmare ţin la acest principiu al corectitudinii", a adăugat Violeta Alexandru.