Cabral a fost atacat de hoti in vacanta. Prezentatorul Pro TV a reactionat dur cand i-a prins

Cabral a fost pus fata in fata cu o experienta neplacuta. Cunoscutul prezentator de televiziune a fost atacat de hoti. Acesta nu s-a lasat prada emotiilor, asa ca a actionat imediat cum i-a vazut pe cei care i-au incalcat proprietatea. Ce a facut vedeta?

Cabral, atacat de hoti. Cum a reactionat prezentatorul?

Iubitul prezentator al emisiunii „Ce spun romanii” a impartasi cu fanii sai, e o retea de socializare, un episod destul de neplacut. Cabral le-a povestit prietenilor din spatiul virtual cum cativa hoti au reusit sa le sparga incuietoarea de la camper. Acesta nu s-a lasat mai prejos si a reusit sa reactioneze rapid, asa ca le-a „articulat” hotilor cate una.

„Bataie. Mdap, au reusit sa ne sparga incuietoarea de la camper. „Norocul” a fost alarma masinii, care m-a bagat in priza prin telefon si faptul ca aveam 3 (trei) incuietori pe usa aia. N-au apucat sa fure nimic, iar unul dintre ei a incasat de la suprasemnatu’ un spit in cur cum rar s-a vazut. Cred ca m-a injurat in bulgara… sau rusa. Probabil ma pomeneste si acum, ca din spitul ala s-a desprins de sol… :))” - Cabral Ibacka

„Pacat ca aveti parte de evenimente de genu in vacanta!”

Cabral si Andreea Ibacka au plecat in vacanta in Franta. Din pacate, nici bine n-au ajuns ca au si avut parte de ceva peripetii. Se pare ca povestea prezentatorului i-a cam speriat pe fanii cuplului. Majoritatea i-au oferit sfaturi despre alte locuri mult mai sigure pentru campare. „

Pacat ca se mai intampla si lucruri din astea! Sa aveti vacanta frumoasa in continuare fara peripetii din acestea!”, „Neplacuta, urata intamplare!! Aveti grija, dragilor!! <3 „, „A scapat ieftin! Pacat ca aveti parte de evenimente de genu in vacanta!”, au fost doar cateva din comentariile fanilor lui Cabral.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.