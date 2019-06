Cabral Ibacka a publicat o fotografie cu Inoke, fiica lui cea mare! Poza rara cu adolescenta

Cabral este unul dintre cei mai cunoscuti prezentatori din Romania, insa incearca sa-si tina copiii de viata publica. Astfel, fiica lui cea mare, Inoke, a aparut in presa de putine ori si fanii au fost tot timpul curiosi cum arata.

Cabral, fotografie rara cu Inoke

Cabral a publicat pe pagina lui de Facebook o fotografie in care apare alaturi de Inoke, fiica din prima casnicie cu Luana.

„Acum cativa ani.

Cu fata mea, prima, frumusica... nu se simtea bine, asteptam sa intram la medic.

Cam asa arata un tata fiert.

Cat iubesc mutunica asta...!”, a scris Cabral in descriere.

Fanii au reactionat imediat ce au vazut imaginea si au apasat de mii de ori butonul de „like”. In plus, acestia au si lasat foarte multe mesaje pentru prezentator si fiica lui care are acum 17 ani.

„Nu erai fiert,Cabral, simteai ce simte oricare parinte iubitor”, „Tatii de fete si clipele minunate petrecute in doi, relatia este una speciala”, „Un tatic sensibil si iubitor cu fetita lui! Se vede educatia primita din familie!”, „Fetita ta e deja o domnisoara! Sa fiti sanatosi si dragostea dintre voi sa nu se stinga niciodata!”, „Daca ar avea toti copiii norocul acesta , toate durerile ar trece repede ...sa aveti cu totii sanatate, sa va puteti fi sprijin reciproc multi , multi ani ”, sunt cateva dintre mesajele frumoase lasate de fanii lui Cabral.

