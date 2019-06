Cacealmaua prezidentiala

Sorin Rosca Stanescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In jocul de poker, cacealmaua are loc atunci cand unul dintre jucatori blufeaza. Are carti slabe, dar lasa impresia ca sta foarte bine. Si mareste potul, in speranta ca ceilalti se retrag. In politica, este acelasi lucru. Iar domnul Klaus Iohannis, sfatuit de altii sau de capul lui, tocmai a executat o cacealma politica. Care ii pote reusi. Aceasta cacealma politica este exact pactul pe care l-a propus partidelor politice. Fiind pe val, intrucat cum-necum a castigat la referendum si a impins in mod spectaculos in sus scorul frontului anti-PSD, presedintele Romaniei incearca sa profie de ocazie si tranteste in fata clasei politice un pact care aparent sustine independenta Justitiei si ceea ce in ...