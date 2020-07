Cad in serie probele stranse cu ajutorul SRI: Magistratii anuleaza interceptarile in procesul in care fosta senatoare Tudor este judecata pentru coruptie

Curtea de Apel Bucuresti a constatat joi seara nulitatea absoluta a interceptarilor convorbirilor si comunicarilor telefonice, efectuate in baza unor mandate pe siguranta nationala emise de Inalta Curte, in dosarul ASF, in care sunt judecati fostul senator Doina Tudor si sotul acesteia, fostul vicepresedinte al ASF, Daniel Tudor, judecati pentru fapte de coruptie.