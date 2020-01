Cadavre pe holurile Spitalului Universitar: Inspectorii sanitari au facut verificari si au dat amenzi de 21.000 de lei

Un lucrator la frontiera suspectat ca ar fi ucis brutal, la sfarsitul anului 2016, o prostituata de 18 ani din Romania, care devenise de nerecunoscut si a fost identificata aproape un an mai tarziu, va fi judecat in 2020 in fata Tribunalului penal din Doubs, in estul Frantei, a anuntat sambata parchetul.

Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,3% in luna decembrie 2019, in crestere comparativ cu 1% in luna noiembrie, si de 1,6% in Uniunea Europeana, de asemenea in crestere comparativ cu 1,3% luna precedenta, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Ungaria si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).