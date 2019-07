Cadavrul unui barbat, descoperit pe plaja Krapet, din Bulgaria. Acesta ar putea fi unul dintre pescarii disparuti in furtuna din 6 martie, la 2 Mai

"În data de 06.03.2019, în jurul orei 20.30, politistii de frontieră din cadrul Garzii de Coasta Constanta (structura din Mangalia) au fost informati telefonic despre faptul că o ambarcaţiune de pescuit, în care se aflau trei persoane, aflată la pescuit în zona 2 Mai de la ora 14.00 nu s-a întors în port și nu poate fi contactată. Imediat dupa primirea apelului, de la nivelul Garzii de Coastă au fost dispuse masuri operative constand in efectuarea unei misiuni cu două nave ale Grupului de Nave Mangalia, pentru gasirea ambarcatiunii, respectiv a persoanelor in cauză. De asemenea, prin canalele de cooperare ale Politiei de Frontiera au fost informate autoritățile de frontieră bulgare și MRCC. Acțiunea de cautare si salvare este în desfășurare sub coordonarea MRCC Constanta, nava Poliției de Frontieră fiind desemnată coordonator la fața locului", au transmis reprezentanţii Gărzii de Coastă.