CADERE de cinci locuri in clasamentul WTA pentru Simona Halep dupa eliminarea de la Roland Garros

Simona Halep s-a prabusit in clasamentul WTA, dupa infrangerea cu Amanda Anisimova (2-6, 4-6). Romanca de 27 de ani a inceput Openul francez pe locul 3 si, incepand de luni, ea va cobori pe pozitia a opta. Simona Halep, eliminata rusinos de o sportiva in varsta de 17 ani In acest moment, in ierarhia LIVE, Simona are 3.963 de puncte si nu poate cobori mai mult. Singurele jucatoare care sunt clasate mai slab si mai sunt prezente la Paris sunt Johanna Konta si Marketa Vondrousova. Chiar daca s-ar impune la Paris, niciuna nu ar putea sa o mai depaseasca pe romanca.