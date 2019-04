ImplantPar 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Datorita progreselor semnificative in domeniul chirurgiei plastice, interesul pentru implantul de par a crescut semnificativ in ultimii ani. Caderea parului afecteaza doi din trei barbati si una din cinci femei. Unele persoane incep sa-si piarda parul inca din jurul varstei de 20 de ani. Factorii responsabili pentru aparitia calvitiei Spalatul frecvent pe cap, o circulatie proasta, purtarea palariilor sau alte obiceiuri personale nu constituie, de fapt, principalii factori care duc la caderea, timpurie sau nu, a parului. La barbati, principalul factor in aparitia calvitiei este cel ereditar. La femei, schimbarile hormonale, mai ales cele care se petrec in timpul menopauzei sunt principalii factori ...