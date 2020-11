Cadrele medicale refuza in masa vaccinarea impotriva Covid-19

Autoritățile se pregătesc pentru vaccinarea împotriva Covid-19, dar se pare că inclusiv medicii se află printre cei care refuză vaccinarea.

Aproape 1.400 de persoane lucrează de exemplu la Spitalul Colentina din Capitală și doar 65% dintre aceștia au spus că sunt de acord cu vaccinarea anti COVID.

”Din 1390 de angajați, 890 au optat pentru vaccinarea anti COVID. Restul fie au avut boala și au anticorpi, fie au refuzat pur și simplu. Eu susțin vaccinarea tuturor cadrelor medicale expuse în această perioadă pericolului de a se infecta. Și nu in ultimul rând susțin vaccinarea anti gripală. Eu am fost infectat cu coronavirus și am anticorpi, însă dacă nu voi mai avea în momentul în care începe vaccinarea anti COVID în România, mă voi vaccina cu siguranță. Cred că vaccinarea este bine să fie făcută de cât mai multe persoane pentru a nu se mai suprasolicita sistemul de sănătate. Cu cât suntem mai mulți cei vaccinați, cu atât infecția cu SARS-CoV-2 nu se va mai răspândi și astfel vom putea ajunge la normalitatea de dinainte de pandemie” a declarat managerul spitalului Colentina, Remus Mihalcea, pentru Antena3.ro.