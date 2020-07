Cadru miliar de la Detasamentul de Pompieri Lugoj, infectat cu cornavirus. Ce masuri s-au luat

La nivelul ISU TIMIȘ s-a înregistrat un caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2, a unui cadru militar care își desfășoară activitatea în plan operativ la Detașamentul de Pompieri Lugoj.



În data de 23.07.2020, aflat în timpul liber, un angajat al ISU Timiș s-a prezentat la C.P.U Lugoj având anumite acuze medicale.



În data de 24.07.2020 am fost informați despre faptul că rezultatul testului COVID-19 este pozitiv.



În acest sens, facem precizarea că după primirea rezultatului care indica infectarea, s-a procedat la informarea structurilor ierarhice și a DSP Timiș. De asemenea, s-au dispus rapid următoarele măsuri preventive:



- suspendarea activității Detașamentului de Pompieri Lugoj;

- dislocarea, din Mun. Timișoara, a unui număr de 2 autospeciale de lucru cu apă și spuma și a unei autosanitare SMURD, cu echipajele aferente, pentru gestionarea situațiilor de urgență din raionul de intervenție;

- locul de dislocare pentru forțele și mijloacele de intervenție este pus la dispoziție de Primăria Municipiului Lugoj;

- dezinfecția tuturor spațiilor clădirii detașamentului și a tehnicii de intervenție se realizează cu echipajul specializat CBRN;

- izolarea preventivă, la domiciliu, a tuturor angajatilor, până la finalizarea anchetei epidemiologice.



Ancheta epidemiologică este in curs de desfășurare, fiind prelevate probe pentru personalul turei de serviciu din data de 24.07.2020.



Conform deciziei meficale, colegul nostru se află internat la un spital suport COVID din Timișoara. Starea lui de sănătate este bună si in continuare îi acordam tot sprijinul de care are nevoie și ne preocupăm pentru sănătate lui. De asemenea, asigurăm cetățenii Municipiului Lugoj și localităților limitrofe că suntem în măsură să intervenim operativ la toate situatiile de urgență care pot apărea.



Menționăm că de la începutul perioadei care a determinat adoptarea de măsuri speciale pentru protecția personalului, la nivelul tuturor structurilor din cadrul ISU Timiș au fost luate măsuri pentru dezinfecția si igienizarea spațiilor, precum și a suprafețelor care sunt atinse frecvent.



Manifestăm o preocupare deosebita pentru protejarea personalului propriu, cu accent pe verificarea modului de respectare a procedurilor pentru cazurile cu suspiciune sau confirmate Covid-19, în ceea ce privește echiparea corespunzătoare a personalului și decontaminarea după fiecare intervenție, atât a personalului cât și a tehnicii de intervenție, a transmis ISU Timiș.