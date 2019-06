Cafeaua este aliment, medicament sau drog? 10 lucruri interesante despre cafea

Cafea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cafeaua e prietenul de seama a persoanelor care au nevoie de o doza de energie in plus pentru a-si desfasura activitatile zilnice. Ingredientul activ din cafea numit cafeina, este un stimulent si o substanta psihoactiva cea mai consumata din lume. 10 lucruri interesante despre cafea E marfa Cafeaua este a doua cea mai vanduta marfa, dupa petrol. La nivel mondial, valoarea cafelei este estimata la peste 100 de miliarde de dolari. In top trei Cafeaua este consumata in cantitati mari, fiind plasata in topul celor mai apreciate bauturi, dupa apa si ceai. Consum In medie, in intreaga lume sunt consumate zilnic 2,5 miliarde de cesti de cafea. Cafea cu pisici In Japonia exista mai multe cafenele ...