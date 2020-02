Cainele a inceput sa urle si sa sara pe ei in pat, in mijlocul noptii, dar cand s-au dus in camera fetitei au inghetat de frica. Ce se intamplase nu vor putea uita niciodata, ce au vazut e infiorator!

In urma cu sase ani sotii Brousseau au adoptat un caine, insa nu stiau ca peste cativa ani aest caine le va arata cat este de special si ca ii va rasplati pentru faptul ca l-au adoptat si l-au transformat intr-un nou membru al familiei lor.

Era seara atunci cand Duke a intrat in camera stapanilor lui si a inceput, aparent din senin, sa sara cand pe mama, cand pe tata. Atat de agitat era incat i-a trezit, nu era chip sa mai doarma cu el in aceeasi incapere.

,,De obicei, este un caine ascultator. Agresivitatea lui mi s-a parut foarte bizara”, a declarat Jenna Brousseau.

Tocmai fiindca Duke era de obicei cel mai linistit si mai bun caine, cei doi si-au dat seama imediat ca ceva nu era in ordine. In momentul in care s-au luat dupa caine, patrupedul i-a dus direct in camera unde dormea fiica lor in varsta de numai 9 saptamani.

Insa cand au vazut-o pe micuta, au inghetat! Micuta Harper parea ca nu mai respira! Doar o secunda i-a trebuit memei sa apuce un telefon si sa sune dupa o ambulanta, astfel ca fetita lor a fost dusa la spital in cel mai scurt timp.

Dupa cateva clipe de cosmar pentru familie, in cele din urma medicii i-au salvat viata copilei.

,,Daca Duke nu reactiona in felul acela, ne-am fi culcat la loc. Este cainele perfect! E clar ca ne-a fost scris sa-l adoptam“, a spus mama fetitei.

