Cainele din apartamentul vecinului: Judecatorii din Constanta transeaza o situatie cu care se confrunta multi dintre cei ce locuiesc la bloc

Ce au susţinut părţile

Argumentele instanţei

„Susţineri lipsite de fundament“

Viaţa la bloc presupune anumite compromisuri, făcute de toate părţile implicate. Judecătorii din Constanţa au soluţionat şi motivat o hotărâre într-un proces în care un cetăţean a reclamat o situaţie cu care se confruntă foarte mulţi români ce locuiesc la bloc şi care s-au simţit deranjaţi de sunetele venite din apartamentele vecinilor.În cazul de faţă, este vorba despre reclamaţia unei femei cu privire la faptul că vecinul său ţinea un câine în apartament, animalul lătrând des şi făcând zgomot. Sătulă să mai suporte situaţia, aceasta s-a adresat Judecătoriei Constanţa, solicitând ca vecinul său să fie obligat „să îndepărteze din locuinţa sa câinele pe care îl deţine în mod nelegal“. În plus, femeia a cerut şi suma simbolică de 1 leu, cu titlul de daune morale.În motivarea cererii de chemare în judecată, formulată în dosarul cu numărul 3935/212/2018, reclamanta a argumentat următoarele, potrivit documentelor citate pe Portalul Jurisprudenţei Naţionale: „Locuieşte împreună cu mama şi bunica sa în apartamentul din municipiul Constanţa (...), situat la etajul 1, iar pârâtul locuieşte în apartamentul de la parter şi deţine un câine care în absenţa acestuia latră, aleargă şi produce zgomote, atât în timpul zilei, cât şi noaptea“.Mai departe, femeia a susţinut că „animalul este deţinut în imobil de pârât în mod nelegal, fără acordul locatarilor din apartamentele învecinate, motiv pentru care a şi fost sancţionat contravenţional de organele de poliţie la data de 16.06.2017“. „A mai precizat reclamanta că deţinerea câinelui în locuinţă de către pârât îi provoacă neplăceri, iar încercările sale de a remedia situaţia nu au dat rezultat“, se arată pe Jurindex.La rândul său, vecinul dat în judecată le-a cerut magistraţilor să respingă acţiunea, ca nefondată, şi să o oblige pe vecina sa să îi plătească avocatul. Acesta s-a apărat susţinând că „animalul este un câine de talie mică, deţinut în mod legal, cu carnet de sănătate şi vaccinat la zi, iar pe timpul zilei este ţinut în bucătărie şi nu are suficient spaţiu pentru a alerga şi a face gălăgie astfel încât să deranjeze vecinii“.Mai mult, pe parcursul desfăşurării procesului, bărbatul a depus la dosar şi un tabel cu semnăturile vecinilor de pe scară ce îşi exprimaseră acordul pentru creşterea câinelui în locuinţă. De asemenea, în proces a fost audiată şi o martoră, prietenă a reclamantei, care a precizat că, uneori, rămânea peste noapte la prietena sa şi putea auzi câinele lătrând.După ce au analizat cu atenţie declaraţia martorei, dar şi celelalte acte depuse la dosar, magistraţii Judecătoriei Constanţa au ajuns la concluzia că acţiunea femeii este nefondată. Cu alte cuvinte, reclamanta nu avea dreptate, potrivit instanţei de judecată.Astfel, judecătorii au precizat că „dispoziţiile legale în vigoare nu interzic în principiu creşterea animalelor de companie în spaţiile cu destinaţie de locuinţă, chiar şi în imobilele cu mai multe apartamente, iar desfăşurarea acestor activităţi este reglementată prin acte normative emise de autorităţile locale“.Mai departe, deşi bărbatul fusese amendat pentru că ţinea câinele în apartament fără acordul vecinilor, judecătorii au reţinut faptul că, ulterior, acesta a obţinut semnături de aprobare din partea majorităţii locatarilor de pe scara sa.„Pârâtul a fost într-adevăr sancţionat contravenţional pentru încălcarea dispoziţiilor art. 15 pct. 6 din H.C.L.M. nr. 184/2013, dar fapta a fost constatată la data de 14.06.2017, însă ulterior s-a obţinut acordul vecinilor pentru creşterea câinelui în locuinţă, astfel încât această împrejurare invocată de reclamantă nu mai prezintă relevanţă“, se arată în motivarea hotărârii judecătorilor constănţeni, citată pe Portalul Jurisprudenţei.Cât despre declaraţia martorei, „instanţa reţine ca fiind relevantă împrejurarea că martora este prietena reclamatei, astfel cum a precizat cu ocazia audierii, fapt ce determină o bănuială rezonabilă cu privire la posibilitatea ca afirmaţiile acesteia să fie subiective, făcute în sprijinul susţinerilor din cererea de chemare în judecată“.Mai departe, judecătorii au argumentat că „în plus, martora nu este o persoană care să locuiască în mod permanent în imobil, pentru a percepe regularitatea zgomotelor produse de câinele pârâtului, iar din această perspectivă ar fi prezentat relevanţă eventuala depoziţie a unui alt vecin care să confirme existenţa unui disconfort datorat animalului“.„Reclamanta nu a fost în măsură să producă astfel de probe, iar în condiţiile în care pârâtul are acordul pentru creşterea câinelui în locuinţă de la vecinii care ocupă apartamentul superior, inferior şi a celor învecinate de pe acelaşi etaj, dar şi de la majoritatea celorlalţi vecini de pe scara blocului, susţinerile acesteia sunt lipsite de fundament“, potrivit hotărârii judecătorilor constănţeni.Nu în ultimul rând, „instanţa ia în considerare şi împrejurarea că animalul este un câine de talie mică, deţinut în mod legal de pârât, cu carnet de sănătate, iar dacă zgomotele produse de aceasta ar fi deranjat într-adevăr locatarii din imobil de o manieră insuportabilă, ar mai fi existat sesizări şi din partea altor vecini, sau, cel puţin, s-ar fi depus mărturie în prezenta cauză pentru a susţine afirmaţiile reclamantei“.Astfel, acţiunea femeii a fost respinsă, ca nefondată, iar aceasta a fost obligată să achite onorariul avocatului angajat de vecinul său, în sumă de 800 de lei.Nemulţumită de soluţia pronunţată de judecători, femeia a atacat hotărârea în apel, dar Tribunalul Constanţa a menţinut prima hotărâre.