Caini versus pisici. Care sunt mai inteligenti, iubitor sau mai usor de crescut

Potrivit sondajelor, peste 50% dintre romani au un animal de companie. Dintre acestia, cei mai multi prefera cainii (59,4%), in vreme ce iubitorii de pisici sunt in numar considerabil mai mic (36,6%). Dar dezbaterea caini vs pisici este mult mai ampla de atat, facand subiectul multor cercetari de-a lungul timpului.