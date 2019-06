Calatorie de istorie gastronomica. Claudia-Romana Rista lanseaza volumul 2 de Zestre culinara (galerie foto)

“Bucătăria românească are influențe puternice din bucătăria imperiului austro-ungar, franțuzești, nemțești, are accente balcanice, are gusturi orientale, turcești, tătărăști, grecești, italienești. Despre această zestre culinară am ales să vorbesc și să v-o împărtășesc. Eu pătrund în comunități. De acolo pleacă totul, rețetele se păstrează altfel, ele nu suferă multe abateri față de rețeta inițială” spune Claudia-Romana Rista, Fata care gătește cu flori.