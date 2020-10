Calculele care ARUNCA Romania IN AER: O jurnalista demonstreaza ca cifrele cu infectari NU COINCID cu realitatea

Jurnalista Adrian Vitan Balint a lansat, pe facebook, un atac la Grupul de Comunicare Strategică, al cărui șef este Andu Manciu, consilierul despre care nu are studii superioare. Balint a făcut o serie de calcule prin care arată că cifrele pe care le prezintă Guvernul nu se potrivesc unele cu altele.

"Ăștia ne aburesc cu Manciu că are doar bacalaureatul. Eu cred că nu îl are nici pe ăla pe bune! E doar un idiot util.

În ciuda anunțului cu recordul de peste 4.000 de pozitivi de ieri până azi, efectivele din spitale s-au mărit cu 40 de pacienți covid la nivel național! Ăsta da record!

Au uitat să va spună și că s-au vindecat 2.200 de oameni, așa-i?

Numai din comunicatul de astăzi au rămas în aer 1.101 pozitivi. Pentru că, din 4016 nou anunțati, dacă scădem ce a ieșit din statistici(2.199 vindecați și 66 decedați), ar rezulta că efectivul activilor s-a mărit cu 4.016-2.199-66=1.751, oameni care ar fi trebuit să măreasca efectivul din izolare și din spital.

Numai că în izolare, efectivul crește cu 610 și cel din spital crește cu 40. Restul de 1.751-610-40=1.101 unde e, nene?

Și nu, nu se compensează cu situația din alte zile, pentru că, per total de la începutul pandemiei, nu ies 1.921 de pozitivi. Au terminat "stocul" ăla de peste 7.100 de vindecați in plus și tot nu s-au oprit, îmbolnăvesc, în continuare, din pix. Altfel cum se explică faptul ca nu se regăsesc niciunde atâtea mii de oameni?

Situația per total, de la începutul bâlciului, stă așa:

164.477 pozitivi, din care:

Vindecați: 122.714

Decedați: 5.601

Rămân 164.477-122.714-5.601=36.162 activi, pozitivi acum, care ar trebui sa fie în izolare sau în spital.

Numai că:

În izolare sunt 24.802

În spital sunt 9.439

Nu ies 36.162-24.802-9.439=1.921 pacienți.

Manciule, unde-i duci, băbăiatule? Îi înscrii la SNSPA?", a scris jurnalista.