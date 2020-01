Calculele din Parlament: 4 scenarii explozive analizate in laboratoarele partidelor / Variantele pentru anticipate și doua tururi

Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament, miercurea viitoare, pentru legea care introduce alegerea primarilor în două tururi de scrutin. PSD și UDMR au anunțat că vor depune moțiune de cenzură. STIRIPESURSE.RO vă prezintă calculele vehiculate în Parlament si posibilele directii in care ar putea sa alunece situatia politica:

Varianta PNL: Anticipate + alegeri in doua tururi

Este cea mai buna varianta pentru PNL si varianta in care PSD pierde cel mai mult. PNL beneficiaza de boom-ul din sondaje, moralul bun dupa alegerile de anul trecut, plus prezenta la guvernare, spre deosebire de PSD care este in reconstructie si a pierdut ultimele doua runde de alegeri.

Procedura: motiunea de cenzura nu trece, CCR spune că este constituțională angajarea răspunderii pe alegerile în două tururi, dupa care Ludovic Orban trebuie să își dea demisia sau să treacă altă moțiune de cenzură. Foarte importantă aici este calendarul, pentru că aceste proceduri trebuie să aibă loc pe repede-înainte altfel nu e timp de anticipate înainte sau simultan cu localele.

***Nu trebuie exclusa varianta extrema ca inainte de motiunea de cenzura Guvernul sa dea, preventiv, OUG pentru alegerea primarilor in doua tururi ca sa aiba garantii suplimentare, aici este o procedura mai delicata, pentru ca OUG poate fi anulat de PSD doar daca face majoritate in Camera Deputatilor si nici atunci nu e rezolvata situatia: noua lege trebuie promulgata de Klaus Iohannis care ar putea trage de timp prin contestatie la CCR, retrimiterea legii in Parlament dar si folosirea termenelor legale maximale pentru pasii procedurali astfel incat sa se incerce sa se ajunga la locale fara promulgarea legii de modificare a OUG.

Varianta PSD. Fara anticipate + alegeri într-un singur tur

Este cea mai buna varianta pentru PSD din mai multe motive: alegerile locale se vor desfasura intr-un singur tur, iar cum PSD are de departe cei mai multi primari, actualii edili in functie vor fi favorizati la un nou mandat, efectul fiind ca PSD emite apoi pretentii mari la alegerile parlamentare; trec lunile de miere pentru PNL, dreapta ramane la guvernare pana in toamna si social-democratii pot specula orice pas gresit sau indecizie de la Palatul Victoria.

Procedura: trece motiunea de cenzura (pica si guvernul Orban si alegerile in doua tururi), dupa care PSD face aliante cu Pro Romania si ALDE si voteaza un alt guvern liberal ca sa opreasca anticipatele. Problema PSD este cum sa faca astfel incat sa traga de timp cu investirea noului guvern astfel incat sa se ajunga la locale pentru ca Guvernul interimar nu mai poate da OUG pentru alegeri in doua tururi.

Variantele intermediare

Cele mai multe discutii neoficiale merg spre una din aceste doua variante de mai jos. Majoritatea parlamentarilor consultati de STIRIPESURSE.RO spun ca nici PNL si nici PSD nu au forta sa isi impuna punctul de vedere asa ca o sa se ajunga la o varianta de compromis. Unii nu exclud o intelegere tacita intre cele doua partide mari.

Fara anticipate + alegeri în două tururi: PSD nu face majoritate sa demita Guvernul Orban si nici CCR nu-i da dreptate cu alegerile in doua tururi, dar apoi reuseste sa convinga majoritatea parlamentarilor sa voteze un alt guvern ca sa nu se ajunga la anticipate si parlamentarii sa nu-si incheie mandatul mai devreme.

Aici PSD elimina un scenariu pe care vrea sa-l evite neaparat: sa nu fie anticipate inainte de locale indiferent de numarul de tururi in care se aleg primarii.

Si pentru PNL e o varianta destul de buna pentru ca poate incerca aliante locale in turul doi impotriva PSD.

Si partidele mici sunt interesate de o asemenea manevra pentru ca devin importante in ecuatia turului 2.

Pare varianta de iesire cea mai convenabila pentru cele mai multe partide.

Anticipate + alegeri într-un singur tur: PSD da jos guvernul Ludovic Orban si blocheaza alegerile in doua tururi, dar apoi nu mai reuseste sa pastreze majoritatea pentru evitarea anticipatelor. PSD pastreaza avantajul ca are cei mai multi primari si au prima sansa sa fie realesi, dar PNL are avantajul ca face anticipate inainte de locale si poate da o lovitura electorala care sa demoralizeze PSD.