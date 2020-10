Calculele fostului judecator Toni Neacșu, dupa alegerea lui Florin Iordache: 'Tradare sa fie, dar s-o știm și noi!'

Alegerea lui Florin Iordache, fostul ministru al Justiției, în fruntea Consiliului Legislativ a șocat o parte a opiniei publice. Multe personalități se întreabă cum a fost posibil acest lucru. Fostul judecător și membru CSM, Adrian Toni Neacșu, a făcut câteva calcule și arată că la mijloc e vorba de o trădare.

„Domnul Zegrean, excelent jurist de altfel si ale carui analize constitutionale le apreciez foarte mult pentru rigoarea lor, a obtinut doar 41 de voturi pentru presedintia Consiliului Legislativ, sustinerea din partea PNL fiind doar o alta ipocrizie politica. Grupurile parlamentare PNL au 82 de membri in CD si 31 la Senat, adica 113 in total. Aparent mai putin de jumatate dintre liberali l-au votat. Insa, cum USR-istii au dat propriului lor candidat doar 2 voturi (!!!) si banuiesc ca nu au votat cu Florin Iordache (care a strans 185 de voturi, mai multe decat numarul pesedistilor!), e posibil ca din cei 41 pentru d-ul Zegrean majoritatea sa fie useristi. Tradare sa fie, dar s-o stim si noi!”, a spus pe pagina sa de Facebook Adrian Toni Neacșu.

Florin Iordache a fost numit în funcţia de președinte al Consiliului Legislativ cu 185 de voturi pentru şi 43 contra, în timp ce omul susținut de PNL, Augustin Zegrean, a obţinut doar 41 de voturi pentru şi 187 contra, iar Ionuţ Duli Mazâlu, susținut de USR - 2 voturi pentru şi 226 contra. De remarcat că nici propunerea PNL, nici propunerea USR nu a primit nici măcar voturile propriului partid.