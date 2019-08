Calculul rece care l-a scos pe Tariceanu din cursa prezidențiala / SURSE

Călin Popescu Tăriceanu este la un pas să renunțe la candidatura la alegerile prezidențiale după mai multe analize interne din ALDE.

Surse din partid au zis STIRIPESURSE.RO că Tăriceanu este pe locul doi în sondaje la prezidențiale cu 18%, dar 60% din voturile lui Tăriceanu ar veni vin de la electoratul PSD. „Tăriceanu pierde 60% din voturi pentru ca PSD se va mobiliza pentru Dancila”, zis sursele citate.

In ALDE s-a mai calculat că desi Dancila e mult sub scorul partidul, va ajunge la un scor de peste 20%, undeva la 25%, in turul 1 al alegerilor.

