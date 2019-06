Caldura infernala in toata Europa. Anunt de ultima ora al meteorologilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Europa se va confrunta saptamana viitoare cu o canicula exceptionala prin precocitatea si intensitatea sa - temperaturi de 40 de grade Celsius in timpul zilei si de 25 de grade Celsius pe timpul noptii -, potrivit agentiilor nationale de meteorologie, care reamintesc ca valurile de caldura se vor inmulti odata cu intensificarea modificarilor climatice, informeaza AFP. Din Marea Britanie pana in Grecia si din Spania pana in Belgia, un val de aer cald provenind din Maghreb si Peninsula Iberica va determina o crestere a temperaturilor inca din acest weekend in ansamblul Europei, pentru a atinge valori maximale in zilele de marti si miercuri, posibil si joi. In Germania, temperaturile vor ajunge pana la 37 de grade Celsi ...