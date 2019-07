Calea Lactee a canibalizat o alta galaxie, in urma cu 10 miliarde de ani

Calea Lactee a inghitit galaxia Gaia-Enceladus cu care a intrat in coliziune in urma cu 10 miliarde de ani, eveniment cosmic ce a declansat un proces de aprindere a numeroase noi stele in Calea Lactee timp de aproximativ 4 miliarde de ani, conform unui studiu publicat luni de Nature Astronomy, transmite AFP.