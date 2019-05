Calea pe care mergi singur - cele 20 de principii ale unui samurai, pentru a avea o viata implinita

calea pe care mergi singur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Musashi Miyamoto, cunoscut si sub numele de Bennosuke Miyamoto, a fost cel mai recunoscut samurai in Japonia secolului XVII. Cu doar cateva saptamani inainte sa moara, a scris o carte intitulata ”Calea pe care merg singur“, in care a exprimat 20 de principii ce trebuie urmate pentru a avea o viata fericita si implinita, scrie peacequarters.com. Invata sa accepti viata in totalitate Acceptarea celor mai dificile aspecte ale vietii va va face mai puternici si va va ajuta la progresul vostru. Renunta la obsesii Petrecem foarte mult timp incercand sa obtinem placerea - ne daruim poftelor noastre, muncim cat mai mult sperand la promovari si devenim parte a unei societati obs ...