Calendar 17 ianuarie 2020. Astazi este praznuit Sfantul Antonie cel Mare

În fiecare an la data de 17 ianuarie este prăznuit Sfântul Antonie cel Mare, socotit a fi intemeietorul vietii monahale, unul dintre cei mai reprezentativi sfinți pentru viața călugărească.

Calendar 17 ianuarie 2020. Astăzi este prăznuit Sfântul Antonie cel Mare

Sfântul Antonie cel Mare s-a născut în Egipt în anul 251, fiind fiul unor țărani înstăriți de la care a învățat dreapta credință. De mic el a fost înclinat spre cele sfinte, iar atunci când a împlinit 20 de ani și părinții săi au părăsit această lume, Sfântul Antonie cel Mare a început să își pună întrebări referitoare la drumul său în viață. Auzind în biserică cuvintele lui Iisus Hristos: “Daca voiesti sa fii desavarsit, du-te, vinde averea ta, da-o saracilor si vei avea comoara in cer; dupa aceea, vino si urmeaza-Mi” (Matei 19, 21), el a decis să își împartă toată averea săracilor și să ia drumul călugăriei.

O perioadă Antonie s-a nevoit în coliba unui bătrân ascet din satul său natal, apoi a mers într-un loc numit Pispr, la marginea delertului. Acolo el a trecut prin numeroase nevoințe și ispitiri de la diavol, până ce ucenicii săi l-au obligat să plece, căci era aproape mort din cauza atacurilor diavolești.

În anul 310 face o călătorie la Alexandria pentru îmbărbătarea creștinilor prigoniți din cauza persecuției lui Maximin, iar apoi în anul 312 se stabilește pe muntele Kolzim. Aici a rămas până la finalul vieții, alături de doi ucenici ai săi.

Iată una dintre cele mai puternice rugăciuni către Sfântul Antonie cel Mare, care dezleagă farmecele și aduce spor în casă.

„Sfinte Parinte Antonie, cel ce te-ai invrednicit sa fi vas ales al Mantuitorului Hristos prin credinta si prin viata ta curata, du rugaciunile noastre catre Dumnezeu si roaga-L pentru sanatatea, pentru mantuirea, pentru ajutorul si pentru iertarea pacatelor tuturor celor ce alearga la ajutorul Tau cel sfant.

Cel ce ai fost pe pamant si durerile noastre le sti si pacatele noastre le cunosti, nu trece cu vederea glasurile de rugaciune ale celor ce alearga la mijlocirea Ta si nu te uita la nevrednicia celor ce Te roaga, ci la slava si mila lui Dumnezeu, pe care Tu L-ai marturisit si spre care se indreapta rugaciunea ce Ti-o aducem cu atata nadejde.

Slavite facator de minuni, parintele saracilor, ocrotitorul vaduvelor, sprijinitorul orfanilor, alesul vas al Mantuitorului Hristos, vino cu obisnuita Ta indurare in ajutorul nostru, prin rugaciunile Tale, catre Dumnezeu, ca sa fim mangaiati in nevoi, ca sa fim spijiniti in necazuri, ca sa fim aparati de primejdii, de ispite, de pofte netrebnice si de pacate.

Ocroteste-ne pe noi si familiile noastre si ne pazeste pasii vietii pe cararile mantuirii.

Bunule Parinte Antonie, cel ce ai facut din pustiul Egiptului loc de preaslavire al Marelui Dumnezeu si al Mantuitorului Hristos, fa si din pustiul sufletuilui nostru, ars de necredinta si ros de patimi, loc placut Tie, in care sa se salasluiasca virtutes si sa cresca crinul bine mirositor al faptelor crestine, prin Tine sa se maresca numele Tau cel sfant, al Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh. Amin.”

