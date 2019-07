Calendar crestin ortodox, miercuri, 9 iulie. Sfintii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei

Sfintii 45 de Mucenici din cetatea Nicopolea Armeniei au patimit in vremea imparatului Liciniu (308-324). Dintre acesti sfinti mucenici amintim pe Leontie, Mavrichie, Daniil si Antonie. Acesti mucenici marturisind credinta in Hristos, au fost osanditi la moarte. Le-au fost taiate mainile si picioarele, iar trupurile mutilate au fost aruncate in foc. Unii au murit in momentul in care li s-au taiat mainile si picioarele, insa altii au fost aruncati de vii in foc.

Sfintii au fost mistuiti de foc, iar oasele lor au fost aruncate in raul Lices. Ele au fost luate din acest rau de cativa credinciosi si puse la loc de cinste. Dupa moartea lui Liciniu, s-a zidit o biserica in cinstea lor, iar oasele lor cele sfinte au fost asezate aici si s-au prefacut in izvor de tamaduiri.

Troparul Sfintilor 45 de Mucenici

Mucenicii Tai, Doamne, intru nevointele lor cununile nestricaciunii au dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru, ca avand taria Ta, pe chinuitori au invins; zdrobit-au si ale demonilor neputincioase indrazniri. Pentru rugaciunile lor, mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Vianor si Siluan;

- Sfantului Mucenic Apolonie din Sardia;

- Sfintilor zece mii de Parinti din pustiile Egiptului;

- Sfantului Ioan, cuvantatorul de Dumnezeu.

Maine, facem pomenirea Sfintei Mucenite Eufimia.

