Calendar crestin ortodox, vineri, 5 iulie. Cui trebuie sa-i spui „La multi ani”

Vineri, pe 5 iulie 2019, este mare sarbatoare la crestinii ortodocsi. Este ziua in care se marcheaza pomenirea in calendar a mai multor sfinti.

In ultima zi lucratoare a acestei saptamani, pe 5 iulie, este mare, mare sarbatoare la romani, de care orice bun crestin trebuie sa stie. In calendarul ortodox este praznuit Sfantul Atanasie de la Aton. Dupa trecerea sa la cele vesnice, Sfantul Atanasie s-a infatisat de mai multe ori inaintea fratilor lui.

Tot in aceasta zi, se face pomenirea Sfantului Cuvios Lampadie, Sfantului Mucenic Vasile si a celor impreuna cu dansul, 70 de mucenici si Sfantului Mucenic Ciprian.

Rugaciunea care te vindeca de orice boala

"Sfinte Ierarh marturisitor, invatatorule al adevarului si doctore fara de arginti Luca, tie plecam genunchii sufletului si ai trupului si cazand la cinstitele si tamaduitoarele tale moaste pe tine te rugam precum fiii pe tatal lor: auzi-ne pe noi, pacatosii, cinstite parinte, si du rugaciunea noastra la Milostivul si Iubitorul de oameni Dumnezeu, ca unul care stai inaintea Lui dimpreuna cu sfintii toti. Credem ca ne iubesti cu aceeasi dragoste cu care ai iubit pe fratii tai cand vietuiai in aceasta lume.

Mestesugul doctorilor stapanind, in multe randuri cu ajutorul harului suferintele celor bolnavi ai vindecat, iar dupa cinstita ta adormire Stapanul tuturor a aratat moastele tale izvor de tamaduire: ca felurite neputinte se vindeca si putere se daruieste celor ce cu evlavie le saruta si cer dumnezeiasca ta mijlocire. Pentru aceasta, ne rugam cu caldura tie, care ai primit harul tamaduirilor: pe fratele nostru (numele) cel bolnav si cumplit inviforat de suferinta cerceteaza-l si vindeca-l de neputinta ce-l stapaneste. Cu totul cinstite si preasfinte Parinte Luca, nadejde a celor bolnavi, care zac in patul durerii, nu uita de fratele nostru (numele) si daruieste-i vindecare, iar noua tuturor cele spre bucurie, ca si noi dimpreuna cu tine sa slavim pe Tatal si pe Fiul si pe Sfantul Duh, o Dumnezeire si o Imparatie, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin".

